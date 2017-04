Plán EU na fáze jednání o brexitu staví Barniera před těžký úkol

Hlavní vyjednavač Evropské unie pro brexit Michel Barnier má před sebou nelehký úkol. Na základní dohodu s Londýnem ohledně klíčových věcí jako jsou práva občanů EU v Británii či složité téma finančních závazků Británie vůči bloku má totiž méně než půl roku, a to včetně dvou prázdninových měsíců. Je to důsledek sobotního rozhodnutí unijní sedmadvacítky rozdělit vyjednávání o odchodu Británie z Evropské unie do dvou fází.