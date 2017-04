Ihrman uvedl podle švédského webu GP, že podezřelý byl zadržen v neděli. Na akci se podílela policie a tajná služba SAPÖ. „Policie a SAPÖ společně provedly zatčení poté, co bylo zpracováno velké množství vyšetřovacího materiálu.“ Odmítl se vyjádřit k otázce, z jakého trestného činu je muž podezřelý a jakým způsobem se měl na teroristickém útoku podílet.

Swedish police say they have arrested a further suspect in connection with the truck attack in Stockholm earlier this month