První odhady jsou založeny na tzv. exit pollech, tedy vyjádřeních lidí, kteří opouštěli volební místnosti.

Za první dvěma kandidáty se umístili pravicový kandidát Francois Fillon a socialista Jean-Luc Mélenchon. Oba získali podle prvních odhadů agentury Ipsos shodně po 19,5 procentech odevzdaných hlasů.

Kandidátka Národní fronty Marine Le Penová

FOTO: Jacky Naegelen, Reuters

Další v peletonu francouzských prezidentských kandidátů skončil se ziskem 6 procent hlasů socialista Benoît Hamon. Ten už uznal porážku a přijal za ní osobní odpovědnost a vyzval své voliče, aby ve druhém kole podpořili Emmanuela Macrona.

S prvními dvěma jmény se shodují i odhady ostatních agentur. Institut Harris Interactive přisuzuje Macronovi 23 a Le Penové 22 procent hlasů. Podle agentury IFOP má Macron 23,8 a Le Penová 21,6 procenta .

Například Institut Kantar Sofres nicméně uvádí Macrona a Le Penovou se shodným počtem hlasů - 23 procenta.

The moment #LePen supporters saw their candidate make it into 2nd round of #Frenchelection cc @FRANCE24 🇫🇷🗳 pic.twitter.com/Cr8D4QfC26