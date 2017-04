Pravicový Francois Fillon získal zatím 19,69 a levicový radikál Jean-Luc Mélenchon 18,43 procenta hlasů.

Podle odhadů agentury Ipsos pro televizi France 24 zvítězil Macron s 23,7 procenty hlasů před druhou Le Penovou, která získala procent 21,7 hlasů. I ostatní francouzské agentury dávají na první dvě místa stejná jména.

Emmanuel Macron zdraví své příznivce před povolebním projevem.

FOTO: Philippe Wojazer, Reuters

Macron se již k prvotním odhadům vyjádřil pro agenturu AFP. „Francouzi vyjádřili svou touhu pro změnu. Otáčíme stránku v politických dějinách Francie,” řekl.

Později v povolebním projevu slíbil, že se stane prezidentem „ochráncem”. „Vyslyšel jsem vaše přání po změně,” prohlásil před davem svých příznivců v Paříži. Výzvou je podle něho skoncovat se systémem, který nebyl podle něho přinést řešení za posledních 30 let. Zdůraznil, že chce využít nových tváří k vybudování „nové parlamentní většiny”. Stejně tak chce být prezidentem „vlastenců” proti „hrozbě nacionalismu”.

Marine Le Penová vítá po prvním kole francouzských prezidentských voleb své příznivce.

FOTO: Pascal Rossignol, Reuters

Le Penová řekla, že považuje svůj postup do dalšího kola za historický výsledek. Vyzvala všechny vlastence, aby ji podpořili. V sázce je prý přežití Francie. „Nastal čas osvobodit francouzský lid z područí arogantních elit. Jsem lidová kandidátka,“ řekla Le Penová.

První odhady jsou založeny na tzv. exit pollech, tedy vyjádřeních lidí, kteří opouštěli volební místnosti.

Agentura AP k pravděpodobnému výsledku prvního kola poznamenala, že je to poprvé v historii, kdy do druhého kola nepostoupil kandidát žádné z velkých zavedených politických stran.

Za první dvěma kandidáty se umístili pravicový kandidát Francois Fillon a socialista Jean-Luc Mélenchon. Oba získali podle prvních odhadů agentury Ipsos shodně po 19,5 procentech odevzdaných hlasů.

Francois Fillon už uznal svou porážku a vyzval své voliče, aby ve druhém kole podpořili Emmanuela Macrona.

Český premiér Bohuslav Sobotka prvotní odhady výsledků prvního kola francouzských prezidentských uvítal:

Tak to by byla dobrá zpráva:) Pro Francii, Česko i Evropu... https://t.co/d3zWL1iLAo

Další v peletonu francouzských prezidentských kandidátů skončil se ziskem 6 procent hlasů socialista Benoît Hamon. Ten už uznal porážku a přijal za ní osobní odpovědnost a vyzval své voliče, aby ve druhém kole podpořili Emmanuela Macrona.

Levicový radikál Mélenchon, který neprošel do druhého kola, odmítl podpořit jednoho z jeho dvou postupujících soupeřů. Apeloval na svých 450 000 voličů, aby jednali podle vlastního svědomí.

S prvními dvěma jmény vítězů se shodují i odhady ostatních agentur. Institut Harris Interactive přisuzuje Macronovi 23 a Le Penové 22 procent hlasů. Podle agentury IFOP má Macron 23,8 a Le Penová 21,6 procenta .

Například Institut Kantar Sofres nicméně uvádí Macrona a Le Penovou se shodným počtem hlasů - 23 procenta.

The moment #LePen supporters saw their candidate make it into 2nd round of #Frenchelection cc @FRANCE24 🇫🇷🗳 pic.twitter.com/Cr8D4QfC26