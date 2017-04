Mayová plánuje písemně zavázat spolustraníky, že nebudou brzdit brexit

Britská premiérka Theresa Mayová chce při vyjednávání o brexitu předejít možným obstrukcím ze strany některých svých spolustraníků. Plánuje, že by konzervativci podepsali dokument, ve kterém by se zavázali, že budou hlasovat pro ukončení volného pohybu osob, odchod ze společného trhu a odchod z jurisdikce Evropského soudního dvora. Uvedl to ve čtvrtek list The Daily Mail s odvoláním za zdroje z Konzervativní strany.