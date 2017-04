Akilov se přiznal, že před týdnem najel nákladním vozem do davu. Atentát si vyžádal čtyři mrtvé a dalších 15 zraněných.

Varování před Akilovem předaly partnerské západní zemi uzbecké tajné služby, řekl Kamilov. Zmíněnou zemi ale neupřesnil. Z prohlášení ani nevyplývá, zda upozorněným státem bylo Švédsko, kde Uzbek žil a kde neúspěšně žádal o azyl.

Uzbekové na něj vydali mezinárodní zatykač



Akilova podle Kamilova naverbovalo teroristické hnutí Islámský stát (IS) poté, co v roce 2014 opustil vlast. O jeho napojení na IS je přesvědčena také švédská policie. Ta již dříve uvedla, že už před atentátem věděla o tom, že sympatizuje s extremistickými organizacemi, ale neměla žádné indicie vedoucí k domněnce, že by plánoval útok.

Uzbecká policie tento týden oznámila, že na Akilova v únoru vydala mezinárodní zatykač kvůli podezření z náboženského extremismu. V Uzbekistánu mu tak hrozilo až 20 let vězení.

Akilov se přiznal, že před týdnem v pátek najel nákladním autem do davu na nákupní třídě Drottninggatan v centru hlavního města a poté prorazil průčelí obchodního domu Aahléns. O život přišli dva Švédové, Belgičan a Brit.