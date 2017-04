Ukázalo se, že dvaadvacetiletý útočník Akbaržon Džalilov pronesl bombu do stanice metra bez větších překážek. Zvuk bezpečnostních rámů byl totiž vypnutý. Obsluha by si ho tak všimla jen v případě, že by cestující nepřetržitě sledovala.

Rámy však zůstaly bez dozoru, dva zaměstnanci se bavili mezi sebou v kabině obsluhy. Dalšího inspektora, který byl kvůli nemoci nepřítomen, nahradili dva stážisté. Ti však neměli žádný výcvik ani pravomoci. Chyběl i policista, který měl u stanice hlídkovat.

Metro zvuk bezpečnostních rámů ve stanicích po provedených kontrolách znovu zapnulo. Vyšetřovatelé posoudí, zda někoho ze zaměstnanců obviní z nedbalosti.

Při teroristickém útoku v petrohradském metru zahynulo minulé pondělí 14 lidí včetně sebevražedného atentátníka. Dalších zhruba 50 lidí utrpělo zranění.