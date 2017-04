Od nástupu do úřadu v květnu 2015 se tento bývalý podnikatel, proslulý svými manažerskými schopnostmi, proměnil v pilota během 19 oficiálních cest po Finsku i do zahraničí, sdělil úřad premiéra.

Například v červenci 2016 pilotoval letadlo Cessna 525, které pojme šest až sedm pasažérů, při letu dlouhém 5000 kilometrů z Helsinek až do mongolského hlavního města Ulánbátaru, kde se měl zúčastnit setkání představitelů evropských a asijských vůdčích představitelů.

Podobně zastal funkci kapitána během 1400 kilometrů dlouhého letu do Bratislavy u příležitosti neformální schůzky hlav států a vlád Evropské unie loni v září. Stejně tak při návštěvě Norska. „Let byl velmi klidný. To víte, pilotoval jsem sám,“ konstatoval na konferenci věnované Arktidě, jako by to pro něj byla rutina.

Zbohatl v podnikání



Sipilä, vzděláním inženýr, zbohatl díky svému podnikání v oblasti technologií. Posléze vstoupil do politiky. V roce 2015 vyhrál parlamentní volby s příslibem, že "opraví" vše, co ve Finsku stiženém hospodářskou recesí nefunguje.

Před nástupem do úřadu premiéra dvakrát utrpěl plicní embolii, v roce 2013 a rok poté. Finská média několikrát vznesla otázku, zda je on i jeho pasažéři v bezpečí. Na to Sipilä odpověděl, že se plně zotavil a dále věc odmítl s médii probírat.

"Pečlivě jsme tuto záležitost vyšetřili a dospěli jsme k závěru, že z hlediska bezpečnosti není nutné přikročit k jakýmkoli omezením," řekl Jari Ylitalo, odpovědný za bezpečnost vlády. "Ze statistik vyplývá, že létání je bezpečnější než jízda autem. Jeho pilotní licence je stále platná a je to zkušený pilot," dodal Ylitalo.

Nesnáší privilegia



Finský premiér se pokládá za řadového občana a k jakémukoli privilegiu se staví nepřátelsky. V listopadu 2015 zmeškal kvůli složitému vyjednávání s opozicí o reformě zdravotnictví, jež se protáhlo do noci, poslední páteční let do svého domovského města Oulu na severu země.

Odmítl vypravení zvláštního letu a místo toho zvolil cestu leteckou záchrannou službou Helsinki-Oulu, která se právě chystala k odletu. V letadle ale zbývalo pouze jediné volné sedadlo. Podle deníku Helsingin Sanomat přenechal toto místo své manželce Minně-Maarii a sám strávil hodinový let na záchodovém sedátku.