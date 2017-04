Zeď se řítila jako lavina, popisoval svědek stockholmský útok

Krev, mrtví, zmrzačení lidé, chaos a strach panovaly v pátek odpoledne v centru Stockholmu poté, co řidič v nákladní voze najížděl na nákupní třídě Drottninggatan do lidí a nakonec prorazil průčelí obchodního domu Ahléns. Všichni byli šokovaní a nevěděli, co se děje, napsal server The Local.