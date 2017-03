Útočníci vstoupili do kavárny a zahájili palbu. „Dva hosté podniku byli zabiti a třetí je v ohrožení života,” uvedla prokuratura. Ostatním lidem, kteří době činu byli v kavárně, se nic nestalo.

Nejmenovaný policejní představitel agentuře AP řekl, že za útokem nebyli radikální muslimové: „Byl to místní incident. Nemá to co dělat s islamisty nebo terorismem.”