"Víme, v jakém stavu naše vzájemné vztahy jsou. Naším společným úkolem je plně styky normalizovat. Všechny problémy, na které narážíme, pak budou vyřešeny," Řekl Putin před zahájením jednání v Moskvě.

Vztahy Moskvy a Berlína zkomplikovala v posledních třech letech zejména ukrajinská krize, v níž vláda kancléřky Merkelové stojí pevně na straně Ukrajiny.

Podle Gabriela ale musejí obě země "navzdory komplikacím" pečovat o mír a stabilitu v Evropě. "Není to jednoduché, ale stojí to za to," řekl německý ministr Putinovi.

Šéf Kremlu na oplátku požádal Gabriela, aby Merkelové tlumočil pozvání do Moskvy. V Rusku prý rádi přivítají i nového prezidenta Steinmeiera, zejména s přihlédnutím k dobrým stykům, které v Moskvě navázal v předchozí funkci ministra zahraničí.