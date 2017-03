„Je to opravdový šok. Vidět to na takovém místě, to je neuvěřitelné,“ řekl ředitel zoo, kam pytláci vnikli tak, že prorazili plot v zadní části areálu. Nosorožce zabili třemi ranami do hlavy. K uřezání rohů zřejmě použili motorovou pilu, uvedl zdroj blízký vyšetřování.

Nosorožec Bruno žil ve francouzské zahradě od předloňského roku. Ve výběhu byl ještě s dvěma dalšími, které však pytláci nechali být.

„Je možné, že zloději neměli čas na to, zaútočit na další zvířata,“ řekl nejmenovaný zdroj novinám, které upozornily na to, že cena rohu zvířete se na černém trhu může vyšplhat na 40 000 eur (milión korun).

Mezinárodní obchod s rohovinou je zakázán od roku 1993, což ve Francii nezabránilo opakovaným krádežím z muzeí.