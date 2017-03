Vlajka s podélnými pruhy v barvách černé, žluté a bílé byla považována za oficiální symbol ruské říše ve druhé polovině 19. století. Píseň Bože, cara chraň se stala imperiální hymnou v letech 1833 až 1917. Nahradila předešlou hymnu Modlitba Rusů, která byla převzata z anglické hymny God Save the King.

Podle parlamentní frakce nacionalistů přispěje změna státních symbolů k obnově duchovních a kulturních hodnot Rusů, protože carské symboly byly "výrazem historické paměti a velkých vítězství" ruského impéria.

Nejdřív ji nahradili Internacionálou



Po bolševické revoluci se hymnou sovětského Ruska stala až do roku 1944 Internacionála, kterou nahradila hymna SSSR platná do rozpadu státu. Hymnou Ruské federace se pak na deset let stala Vlastenecká píseň, kterou v roce 1833 složil Michail Glinka. Vladimir Putin po nástupu do prezidentské funkce v roce 2000 rozhodl o návratu k sovětské hymně, změnil se pouze původní text.

Imperiální carskou vlajku i dnes na svých akcích používají ruští monarchisté, pravicové ultranacionalistické organizace a radikální fotbaloví fanoušci. V Rusku panuje přesvědčení, že pod imperiálním praporem nebyla ruská vojska nikdy poražena.