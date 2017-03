„Je to politický atentát. Ale nejsem to jen já, kdo má být odpraven — jsou to prezidentské volby. Hlasy miliónů voličů jsou umlčeny,“ prohlásil ve středu Fillon poté, co na poslední chvíli odvolal plánovanou návštěvu zemědělského veletrhu a vyšlo najevo, že formálně začalo vyšetřování a expremiér má předvolání k soudu.

Fillon potvrdil, že přesto kandidaturu nestáhne, jak už avizoval dříve.

Původního favorita voleb poškodila zpráva satirického magazínu Le Canard Enchainé o tom, že Fillon zaměstnával svoji britskou manželku Penelope i obě své děti jako poslanecké asistenty. Ti si podle zdroje časopisu přišli na více než milión eur, přitom ale žádnou práci nedělali.

Dvaašedesátiletý Fillon nepopírá, že ženu, syna a dceru zaměstnal, tvrdí však, že normálně pracovali. Fillon poukazuje, že zaměstnáním rodinných příslušníků zákon neporušil. Přiznal ale, že to byla chyba a veřejnosti se omluvil.

I přes skandál není Fillon podle posledních průzkumů mimo hru. Favority na postup do druhého kola prezidentské jsou sice představitelka krajní pravice Marine Le Penová a nezávislý kandidát Emmanuel Macron, Fillon však za nimi s předpokládaným ziskem kolem 20 procent hlasů není daleko. [celá zpráva]

První kolo prezidentských voleb ve Francii se bude konat 23. dubna.