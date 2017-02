V rozhodujícím duelu 7. května by ji nyní centrista Macron porazil s větším rozdílem. Vyplynulo to z anket, jejichž výsledky zveřejnily v pondělí agentury Ifop a Opinionway.

Od minulého týdne, kdy 39letého bývalého socialistu a bankéře Macrona podpořil 66letý hlavní představitel francouzských centristů François Bayrou, posílil Macron o zhruba 5,5procentního bodu. V prvním kole by nyní získal kolem 25 procent hlasů, zatímco Le Penová asi 26 a Fillon jen kolem 20 procent hlasů.

Do druhého kola by tak postoupili Le Penová a Macron, který by kandidátku krajní pravice podle obou průzkumů porazil poměrem 62 ku 38 procentům. Ještě o víkendu to bylo 58 ku 42 procentům odevzdaných hlasů. [celá zpráva]

Ostatní nemají šanci



Ostatním asi šesti předpokládaným kandidátům, jejichž počet se upřesní až v průběhu března, nedávají dosavadní průzkumy žádnou šanci na postup do druhého kola.

Komentáře si zvlášť všímají zatím neúspěšné kampaně kandidáta vládních socialistů Benoita Hamona, kterému se předvídá jen kolem 13 procent hlasů. Hamon doplácí na zklamání, které u voličů vyvolal rekordně neoblíbený socialistický prezident François Hollande. Hlasy mu také ubírá kandidát radikální levice Jean-Luc Melenchon, který stále odmítá odstoupit a podpořit socialistického kolegu.