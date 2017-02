Řidič najel okolo 16:00 do lidí patrně ve vypůjčeném autě na Bismarckově náměstí, jednom z největších ve městě.

Na místo se prakticky okamžitě sjely záchranné služby z blízkého okolí. I přes okamžitý zásah lékařů však jeden člověk, který skončil pod koly vozu, v nemocnici zemřel.

Video of suspect being shot in #Heidelbergpic.twitter.com/peFyGvfwOp