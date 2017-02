Kenny po jednání s předsedou Evropské komise Jean-Claudem Junckerem a vyjednavačem pro brexit Michelem Barnierem v Bruselu řekl, že je důležité, aby podmínky plynoucí z Velkopátečních dohod urovnávajících vztahy mezi Severním Irskem, Irskem a Británií, byly obsaženy v dohodě o brexitu, ať už bude mít jakoukoliv podobu.

„Jinými slovy - pokud by někdy v budoucnu mělo dojít ke sjednocení, měl by mít sever Irska usnadněn návrat k členství v Evropské unii. Chceme takové ustanovení vložit do vyjednávané dohody,“ prohlásil irský premiér. Podle něj by takový postup měl precedens v podobě sjednoceného Německa.

Předpokládá se, že britská premiérka Theresa Mayová chce formálně oznámit odchod své země z EU na Evropské radě 9. nebo 10. března, čímž spustí článek 50 smlouvy o Unii a začne běžet dvouletá lhůta pro vyjednání podmínek odchodu. Kenny si však myslí, že spuštění článku přijde „o něco později.“