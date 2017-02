V letech 1961 až 1965, kdy byl Štrougal ministrem vnitra, byla hraniční bariéra nabitá 4 až 6 tisíci volty a bývalý komunistický politik tak má podle Poláků na svědomí smrt nejméně 60 lidí.

Zatímco v Česku a na Slovensku je už jeho vina promlčena, v Polsku lze Štrougala stále stíhat.

Pravděpodobnost, že by se polskému Institutu národní paměti podařilo 92letého Čecha dostat před soud a posléze i do vězení, je ovšem malá. Ukázaly to již procesy s hlavními organizátory výjimečného stavu v Polsku v roce 1981. Generálové Wojciech Jaruzelski a Czeslaw Kiszczak kvůli vysokému věku a špatnému zdravotnímu stavu i po vynesení rozsudku zůstali na svobodě.

Mrtví na obou stranách

O rozsahu tragédií, k nimž došlo mezi roky 1952 až 1965 na západních hranicích Československa, obsáhle informuje i polský politický magazín Uvazam Rze.

„Teprve odnedávna se příbuzní dozvídají pravdu o svých nejbližších, kteří zahynuli na československých hranicích. Na památníku na bratislavském Děvíně je vyryto 400 jmen. Jsou mezi nimi i Poláci, kteří tam zahynuli. Polákům, kteří zahynuli při pokusu o útěk na Západ, je věnována i pamětní tabule v českém Mikulově,“ napsal Uwazam Rze.

Umírali ale také českoslovenští pohraničníci. Nejméně 22 jich zabil elektrický proud, 186 zemřelo při různých zejména dopravních nehodách nebo bylo zastřeleno a 60 se jich utopilo. Nejvíc - 236 - jich spáchalo sebevraždu.