"Co může Polák závidět Čechovi? I kdyby někdo tvrdil, že už vaříme lepší pivo a že se Praha nevyrovná Krakovu, i tak bude muset souhlasit, že něco se sousedům povedlo mnohem lépe. Zdravotnictví," míní autorka obsáhlého příspěvku na webu stanice.

„Za uplynulých deset let české zdravotnictví postoupilo do západoevropské skupiny,“ pokračuje reportérka polské televize, která se odvolává na žebříček Euro Health Consumer (EHCI).

Poláci jsou si vědomi úrovně českého zdravotnictví a jen loni si téměř 10 tisíc z nich nechalo operovat šedý zákal za jižní hranicí své vlasti, neboť v Polsku na tento zákrok čeká zhruba půl miliónu lidí, a v průměru dva roky. Zatímco v polské soukromé nemocnici stojí takový zákrok několik tisíc zlotých, v Česku to je 2,5 tisíce zlotých (asi 16 tisíc korun); z nich po návratu domů Národní fond zdraví proplatí 2,2 tisíce zlotých.

Urgentní příjem nemocnice v Motole

FOTO: Jan Handrejch, Právo

V Polsku existuje více firem, které organizují výjezdy pacientů k zákrokům do renomovaných českých klinik. „Pouze pár dní poté, co polský oční lékař pacientovi oznámí, že operace jeho šedého zákalu je nevyhnutelná, může v případě zájmu vycestovat na zákrok do ČR,“ uvedla Magdalena Czajkowská z Medipe Clinic z Varšavy.

„Polští pacienti však mají zájem i o českou plastickou chirurgii, kardiochirurgii, ortopedii, gynekologii i endokrinologii. České zdravotnictví není tak centralizované jako polské, a proto naši pacienti stále častěji vyhledávají jeho služby,“ uvedla Justyna Samiecova z polského sdružení Zdraví bez hranic.