Pro ruského prezidenta Vladimira Putina, který dal po zvolení Donalda Trumpa do Bílého domu najevo, že by rád zlepšil vztahy se Spojenými státy, to bude komplikace, poznamenal The New York Times.

Informace zároveň přichází v době, kdy Bílý dům nemá obsazeny některé klíčové pozice na ministerstvu zahraničí a v Pentagonu. Musí také najít náhradu za Michael T. Flynna, který rezignoval na post poradce pro národní bezpečnost poté, co se ukázalo, že ještě během kampaně hovořil s ruským velvyslancem Sergejem Kisljakem o amerických sankcích proti Rusku. [celá zpráva]

Obama se zlobil už v roce 2014



Na porušení dohody o omezení počtu raket středního doletu upozorňovala už Obamova administrativa v roce 2014, to ale ještě byly v testovací fázi. Teď už se však jedná o plně bojeschopnou jednotku. Podle informací deníku The New York Times mají Rusové vybavené zakázanými raketami středního doletu dva bojové oddíly.

Jeden z nich je stále na testovací střelnici na základně Kapustin Jar na jihovýchodě Ruska, druhý už byl ale někam umístěn a je připraven k boji. Každý z oddílů sestává ze čtyř mobilních odpalovačů a blíže nespecifikované zásoby raket. Kromě Spojených států by mohl představovat hrozbu i pro další státy Severoatlantické aliance.

Také americký prezident Trump před svým nástupem Putina chválil a hovořil o tom, že se bude snažit vztahy s Ruskem zlepšit, což může být nyní komplikovanější.