„Můžeme milovat svou vlast a zároveň evropskou myšlenku. Můžeme myslet na své krajany a přitom pomáhat i dalším,” řekl rakouský prezident.

On sám je podle svých slov důkazem toho, že je podpora Evropské unii a evropské integrace je mezi lidmi stále silná. V prosinci minulého roku totiž porazil euroskeptického kandidáta Norberta Hofera.

„Zejména velmi mladí voliči si chtějí zajistit svou budoucnost ve společné Evropě. Tato Evropa může podle mě být příkladem pro celý svět... Události posledních 70 let to dokládají,” ocenil rakouský prezident směr, kterým se evropské státy postupně začaly ubírat po druhé světové válce a později po pádu komunismu.

Evropská unie podle Van der Bellena čelí řadě problémů, vyplatí se je však překonat a nedat na hlasy nabádající k rozpadu svazku 28 zemí (i s odcházející Británií). Národní zájmy jsou podle rakouského prezidenta vždy méně hodnotné než společná Evropa.

Jen společenství národů se podle něj lépe postaví velkým koncernům. „To nezvládnou jednotlivé státy, Rakousko rozhodně ne, ale já pochybuji i o tom, že by to samo dokázalo Německo,” uvedl jeden z příkladů evropské síly Van der Bellen.

Projev rakouského prezidenta se europoslancům zamlouval

FOTO: Vincent Kessler, Reuters

„Pokud si odcizíme základní lidské hodnoty, pokud budeme nepřátelští ke všemu cizímu, pokud budeme stavět nové zdi a budovat nacionalismus, nevyřešíme žádný problém. Naopak vytvoříme nové,” prohlásil ve zjevné narážce na Trumpovu politiku.

Evropa by se podle něho neměla uzavírat před migranty, jak v současnosti chce rostoucí řada politiků. Migrační vlna posledních let by zato měla vést k ponaučení, jak napříště postupovat efektivněji, dodal Van der Bellen.