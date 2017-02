„Je nám nesmírně líto, toho, co se stalo v Berlíně, dotklo se to všech Tunisanů, neboť v roce 2015 jsme sami zažili tři teroristické útoky,“ prohlásil Šáhid. Jakékoliv pochybení tuniských úřadů kategoricky odmítl.

„Musím jasně říci, tuniské úřady neudělaly žádnou chybu! Když Anis Amri v roce 2011 opouštěl Tunisko, nebyl žádný terorista a nic nenasvědčovalo tomu, že by se mohl radikalizovat. Amri se radikalizoval v italském vězení. Pokud jde o papíry, tuniské úřady se chovaly korektně,“ prohlásil premiér.

Na otázku reportéra Bildu, kde se tedy stala chyba, ministerský předseda odpověděl: „Je to komplikovaný případ. Když jsme získali informace, okamžitě jsme navázali spolupráci s německými úřady. Ale jak říkám, neměli jsme žádné důkazy o tom, že by se Amri v Tunisku radikalizoval.

„Z toho, co se stalo, bychom se měli poučit a ještě lépe spolupracovat,“ dodal tuniský premiér.

Šáhid současně odmítá úvahy o tom, že by se v Tunisku zřídil přijímací tábor pro uprchlíky. Podle něj to není v možnostech země: „Tunisko je velmi mladá demokracie a nemá na zřízení fungujících táborů pro uprchlíky kapacity. Musí být nalezeno řešení společně s Libyí. To je jediná cesta.”

Kancléřka Merkelová chce Šáhida podle Bildu získat pro lepší spolupráci při vracení tuniských žadatelů o azyl odmítnutých v Německu, a to zejména potenciálně nebezpečných islamistů.