„Nechtěl bych to nijak komentovat. Jasně, že jsou občané Ruska i občané západoevropských i východoevropských zemí, kteří z různých důvodů, ze srdce nebo i z jiných příčin, se vydali do těchto neuznaných republik a nacházejí se tam. To je skutečnost, kterou konstatujeme, ale nechtěl bych ji komentovat,“ řekl Peskov podle agentury Interfax.

Otázka působení Rusů v ozbrojených složkách neuznaných lidových republik na východě Ukrajiny opět vyplavala na povrch, když list Komsomolskaja pravda napsal, že se Zachar Prilepin stal zástupcem velitele praporu speciálních sil.

Mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov

FOTO: Profimedia.cz

Prilepin byl kdysi příslušníkem ruských speciálních jednotek OMON a působil v Čečensku či v Dagestánu.

Od prosince 2015 působí jako poradce šéfa neuznané Doněcké lidové republiky Alexandra Zacharčenka. Má hodnost majora. Na otázku, zda také střílel, odpověděl: „Jsem důstojník, a ti samozřejmě střílejí.“

Konečný cíl je prý Kyjev



Nijak se netajil ani tím, že hájí zájmy Ruska: „Je zcela jasné, že Donbas představuje oblast odpovědnosti ne vůči obyvatelům Donbasu a Ukrajiny, ale vůči budoucnosti Ruska.”

Tvrdé boje mezi ukrajinskou armádou a proruskými separatisty v okolí východoukrajinského města Avdijivka

FOTO: Evgeniy Maloletka, ČTK/AP

Chvástal se, že oddíl byl založen z jeho iniciativy a že bude usilovat o to, aby „na bílém koni vjel do jakéhokoli blízkého města“. Tím však nemíní skončit. „Cílem je celá Ukrajina. Žádný jiný cíl být nemůže. Konečným cílem je Kyjev. Nebudu to skrývat. Kyjev — ruské město. Náš příspěvek je malý. Ale nahoře to řeší,“ poznamenal.

Podle něj už se nesmí opakovat chyba, jako byla ta s někdejším ukerajinským prezidentem Viktorem Janukovyčem, kdy se něco dohodlo a pak se to prý dojednávalo znovu.



Dodal, že v oddíle je 90 procent lidí s vojenskou zkušenosti, především místních lidí, ale jsou prý mezi nimi i Rusové. Jeho oddíl podle Ukrajinské pravdy působí na jižní části fronty u Mariupolu v Kominternovu.