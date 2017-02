Hamamí sice skutečně měl baťoh se spreji. Jeho tvrzení, že neměl v plánu nikomu ublížit, ale odporuje fakt, že byl postřelen poté, co s mačetou v ruce za pokřiku „Alláhu akbar” napadl a lehce zranil jednoho z vojáků dohlížejících nad bezpečností v Muzeu. [celá zpráva]

Devětadvacetiletý Egypťan vyšetřovatelům řekl také to, že jednal na vlastní pěst a nikdo ho k tomu neinspiroval. Toto tvrzení bezpečnostní složky prověřují. Další výslech prozatím není možný, protože se Hamamího zdravotní stav zhoršil.

Vojenská hlídka u muzea Louvre v Paříži

FOTO: Philippe Wojazer/File photo, Reuters

Egypťan přiletěl do Francie 26. ledna z Dubaje na turistické vízum. V pokoji hotelu, kde se u třídy Champs-Elysées ubytoval, našli policisté několik jeho osobních věcí, ale nic, co by ho spojovalo s nějakou teroristickou skupinou. Rodina podezřelého ujistila, že Hamamí nedával nijak najevo podporu džihádistům.

Deník Le Parisien napsal, že Egypťan pochází z dobré rodiny a na sociálních sítích se představoval jako ženatý otec malého dítěte, obchodní manažer firmy pro rozvoj životního prostředí a fanoušek fotbalového klubu Bayern Mnichov.

BEZ KOMENTÁŘE: Policie po incidentu obklíčila okolí Louvru

FOTO: AP

Po příletu do Paříže ale podle vyšetřovatelů zakoupil dvě mačety v jednom obchodu se zbraněmi v 11. pařížském obvodu, kde žije početná arabská komunita. Hodiny před útokem u Louvru posílal stále více nábožensky zaměřených zpráv na síti Twitter. „Ve jménu Boha, za naše bratry v Sýrii a bojovníky po celém světě,“ stálo v jednom z nich.