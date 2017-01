Skinnarlandová, které je 49 let, funkci náčelníka vzdušných sil už dočasně zastávala od loňského října, kdy zemřel předcházející velitel Per-Egil Rygg. Zkušenosti má mimo jiné i z mezinárodních operací Severoatlantické aliance - v Kosovu a také v Litvě při pomoci s ochranou vzdušeného prostoru tohoto pobaltského státu.

Tonje Skinnarland is the first female to be appointed Chief of the Royal Norwegian Air Force. https://t.co/BieoHj82yY pic.twitter.com/ogS6fYgqSY