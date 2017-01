Serveru Die Zeit Gabriel řekl, že Schulze ve stranických i celostátních volbách podpoří. „Kdybych se ucházel (o post kancléře pozn. red.), prohrál bych a SPD by prohrála se mnou,“ řekl Gabriel.

Do voleb, které se v Německu konají 24. září, by měl vystřídat Franka-Waltera Steinmeiera na postu spolkového ministerstva zahraničí. Steimeier by se měl v únoru na základě dohody mezi svou partají SPD a koaliční CDU-CSU stát prezidentem.

Na resortu hospodářství by Gabriela měla vystřídat jeho dosavadní náměstkyně Brigitte Zypriesová, uvedla agentura DPA s odvoláním na zdroje ze sociální demokracie.

Dovést stranu, která je nyní součástí velké koalice právě s CDU/CSU, k vítězství v zářijových volbách však nebude ani pro Schulze jednoduché. Průzkumy veřejného mínění konzervativní unii dávají zhruba jedenácti- až patnáctiprocentní náskok nad sociálními demokraty, které Gabriel vede od konce roku 2009.