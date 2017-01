Televize M1 uvedla, že kromě dvou zraněných, kteří jsou v kritickém stavu, byla většina účastníků lyžařského zájezdu přepravena v neděli do Maďarska. Třetí těžce zraněný byl dopraven do Maďarska sanitním vozem a čtvrtý těžce zraněný bude letecky dopraven do Budapešti v pondělí.

Video

BEZ KOMENTÁŘE: Šestnáct mrtvých při nehodě autobusu v Itálii

Všechny náklady na přepravu zraněných i nezraněných účastníků zájezdu do vlasti hradí maďarská vláda. „V autobusu bylo v čase nehody 54 pasažérů a dva maďarští řidiči. Mezi pasažéry bylo 43 nezletilých a 11 dospělých,“ řekl maďarský ministr zahraničí Péter Szijjártó na nedělení mimořádné tiskové konferenci. Příčina nehody stále není objasněna. Autobus narazil na dálnici do svodidel, následně do pilíře nadjezdu a začal hořet.

Obtížná identifikace



Identifikace 16 obětí může trvat několik dní, protože těla jsou zcela spálená. Identifikováni zatím nebyli ani dva dospělí, kteří utrpěli vážná zranění a jsou v kritickém stavu. Jedna osoba má popáleniny na 65 procentech těla a druhá utrpěla vážná zranění hlavy. Oba jsou nadále hospitalizování v Itálii.

Italské úřady odebraly vzorky DNA rodičů a příbuzných, kteří přicestovali do Verony. „Proces identifikace bude zdlouhavý,“ uvedl šéf maďarské diplomacie.

Maďarská policie provedla v neděli prohlídku ve firmě, která autobus provozovala. Zadržela dokumenty o technickém stavu autobusu, který v Itálii havaroval. „Zadržela rovněž dokumenty týkající se zdravotního stavu obou řidičů,“ uvedla policie na své webové stránce.

Maďarská vláda vyhlásila na pondělí 23. ledna den národního smutku.