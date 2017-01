Rozhodnutí parlamentu je vítězstvím pro Erdogana, který si udržuje silnou podporu veřejnosti, ačkoli podle kritiků jedná čím dál autokratičtěji, napsala agentura AP.

Hlasování se zúčastnilo 488 z 550 zákonodárců. Pro ústavní změnu se vyslovilo 339 poslanců, 142 bylo proti, pět vhodilo prázdný lístek a dva další hlasy byly označeny za neplatné.

Premiér Binali Yildirim výsledek hlasování přivítal a prohlásil, že rozhodnutí je nyní v rukou tureckého lidu, který jistě učiní správnou volbu. Referendum by se podle vládní Strany spravedlnosti a rozvoje (AKP) mohlo uskutečnit již 26. března, nejpozději se bude konat v polovině dubna.

Změna kromě jiného rozšíří parlament ze současných 550 na 600 křesel a volby do něj se budou konat po pěti letech, nikoli po čtyřech, jak tomu bylo dosud. Parlamentní volby se mají konat společně s prezidentskými. Prezident bude moci být stranický a bude mít povoleno stát v čele své strany. Minimální věk pro kandidaturu do parlamentu se sníží ze současných 25 na 18 let.

Opoziční levicová Lidová republikánská strana (CHP) a prokurdská Lidová demokratická strana (HDP) připravované změny označují za upevňování autoritářského režimu. Předseda CHP Kemal Kiliçdaroglu výsledek dnešního hlasování kritizoval s tím, že parlament "předal své vlastní pravomoci" a "zradil" dějiny. Slíbil také, že povede "boj za demokracii", aby změny v referendu neprošly.