V Rusku vzniká klinika pro Putina a jeho okruh

Ruské úřady plánují stavbu zdravotnické kliniky pro nejvyšší představitele země včetně prezidenta Vladimira Putina. Souviset to může i s tím, že elity, které se dosud léčily v zahraničí, už na kliniky za hranicemi nemohou, protože jsou na sankčních seznamech. Napsala to ve čtvrtek agentura Reuters, která měla možnost nahlédnout do plánů.