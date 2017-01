Marcello řekl televizi Sky TG24, že mu volal jeho zaměstnanec, který byl v hotelu ubytován, ale v době neštěstí stál venku. „Volal mi a říkal, pomozte. Spadla lavina a hotel tu už není. Ztratil se, je pohřbený. Jsme tu dva, ale zavolejte záchranné týmy,“ líčil restauratér. Když prý ale volal na tísňovou linku, až do zhruba 20 hodin ho nikdo nebral vážně.

Kdy přesně byl hotel Rigopiano nedaleko města Pescara na úpatí Gran Sassa zavalen, stále není jasné. Stanice BBC a agentura Reuters referují o středečním večeru. Zemětřesení o síle 5,4 stupně Richterovy škály střední Itálii postihlo ve středu dopoledne. Země se zachvěla třikrát, pak ale zemětřesení doznívalo následnými otřesy. Lavinu nad hotelem, který se nachází asi 90 kilometrů od epicentra, tak mohl způsobit jeden z nich.

Zavalený hotel Rigopiano

FOTO: ČTK/AP

Okolo tří desítek uvězněných lidí je již s velkou pravděpodobností po smrti. Jednoho z hostů zachránilo, že se v osudovou chvíli vracel pro něco do auta. Jeho ženu a dítě ale lavina zavalila a on teď zoufale čeká, až se k nim záchranáři dostanou. Zda to byl on, kdo volal výše citovanému majiteli restaurace, není jasné.

Vyprostit se dosud podařilo jen dva lidi. Jedním z nich je osmatřicetiletý Giampaolo Parete, který by měl být v pořádku. Druhý Fabio Salzetta byl silně podchlazený a záchranáři ho letecky přepravili do nemocnice. [celá zpráva]

Lavina hotel Rigopiano zavalila až po střechu. Záchranáři o život uvězněných lidí – 22 hostů a 7 zaměstnanců – bojují od čtvrteční čtvrté hodiny ranní. Za mrtvé je agentura pro civilní obranu podle listu The Daily zatím nechce označit z úcty k blízkým zavalených.

Pomozte, umrzneme tu



Záchranáři nicméně hlásí, že se z trosek neozývají žádné hlasy ani zvuky. Krátce po zavalení uvěznění hosté ještě posílali textové zprávy, pak se postupně odmlčeli. Minimálně někteří z nich tak pravděpodobně umrzli.

„Pomozte, pomozte, umrzneme tu,“ cituje Daily Mail jednu z textových zpráv. SMS chodily i opačným směrem. „Buďte klidní, zítra se dostanete dolů,“ stálo v jedné z nich.

Footage has emerged of relatives exchanging messages with someone trapped inside a hotel buried by an avalanche https://t.co/KqYPZB9SWg — Sky News (@SkyNews) January 19, 2017

Jako první přispěchali na pomoc záchranáři na běžkách. Kvůli dvoumetrovým závějím ale dorazili k hotelu až okolo čtvrté ráno. Následovalo je dvacet hasičů, dva týmy horské služby, šest sanitek, policejní auta a vrtulník lékařské služby první pomoci.