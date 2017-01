Na setkání budou zástupci hlavních evropských a arabských zemí a stálí členové Rady bezpečnosti OSN. Izraelský prezident Benjamin Netanjahu však odmítl schůzku a označil ji za zbytečnou a zmanipulovanou.

Francie uvedla, že schůzka nemá za cíl cokoliv Izraelcům nebo Palestincům vnucovat a že nakonec pouze přímé jednání mezi oběma stranami může konflikt vyřešit.

Podle agentury Reuters návrh závěrečného komuniké potvrzuje stávající mezinárodní rezoluce a vyzývá obě strany, aby znovu potvrdily svůj závazek k dvoustátnímu řešení a distancovaly se od úředníků, kteří ho odmítají.

Účastníci konference zřejmě také vyšlou vzkaz budoucímu americkému prezidentovi Donaldu Trumpovi, že dvoustátní řešení mezi Izraelci a Palestinci je jedinou cestou vpřed. Varují zřejmě také před plány přestěhovat ambasádu USA z Tel Avivu, kde sídlí 68 let, do Jeruzaléma. Podle odborníků by tento krok mohl vykolejit mírové úsilí. Postavení Jeruzaléma je jedním z hlavních problémů izraelsko-palestinského konfliktu.