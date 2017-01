Ceremoniálu ve městě Žagań (česky Zaháň) na jihozápadě země se zúčastnila premiérka Beata Szydlová, která dnešek označila za "významný den pro Polsko, pro Evropu, pro naší společnou obranu". Americké vojáky uvítal i ministr obrany Antoni Macierewicz. „Čekali jsme na vás hodně dlouho, po desetiletí,“ řekl shromážděným jednotkám.

Místní lidé se s vojáky fotografovali.

FOTO: Kacper Pempel, Reuters

Američané dorazili do Polska jako první západní kontingent, který bude na východním křídle NATO trvale umístěn. Část z nich se má později přemístit do Pobaltí, další do Bulharska a Rumunska a týlová jednotka do Německa.

Polský voják přihlíží přivítání Američanů v Zaháni.

FOTO: Kacper Pempel, Reuters

V Polsku bude místem dislokace americké armády kromě Žaganě ještě město Drawsko Pomorskie na severozápadě země. Americké brigádní uskupení ve východní Evropě čítá celkem 3500 vojáků a více než 400 pásových a přes 900 kolových vozidel, včetně 87 tanků M1A2 Abrams, 18 samohybných houfnic Paladin, 144 bojových vozidel pěchoty Bradley a více než 400 vozů Humvee.

Sousední Litva v sobotu oznámila, že do letošního listopadu na svém území rozmístí 1200 příslušníků spojeneckých armád NATO. K těmto vojákům se budou pravidelně připojovat další, kteří budou do Litvy přijíždět ke společným cvičením.