Turečtí poslanci se poprali kvůli ústavním změnám

V tureckém parlamentu ve čtvrtek vypukla rvačka mezi poslanci vládních a opozičních stran, a to během jednání o kontroverzním balíčku ústavních změn, které by výrazně rozšířily pravomoci prezidenta Recepa Tayyipa Erdogana. Televize CNN Türk zveřejnila záběry zákonodárců, jak si mimo jiné dávají pěstí do tváře.