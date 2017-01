„Nahlížíme na to jako na hrozbu pro nás. Jsou to kroky, které ohrožují naše zájmy, naši bezpečnost, a to tím spíše, že třetí země - a není to ani evropský stát - zvyšuje svou vojenskou přítomnost u našich hranic v Evropě,” řekl mluvčí ruského prezidenta Vladimira Putina Peskov.

Podle něj by „jakákoli země vnímala negativně zvyšování zahraniční vojenské přítomnosti u svých hranic”.

V těchto dnech dorazila do Polska tisícovka amerických vojáků, jejichž obrněná technika se už vyloďuje v Brémách. Tanková brigáda s 87 tanky M1A2 Abrams, 18 samohybnými houfnicemi Paladin a 144 obrněnými transportéry Bradley a čtyřmi stovkami vozidel humvee má 3500 mužů. V únoru mají Američané v polských posádkách cvičit se spojenci, později se má část sil přesunout do Pobaltí, Bulharska a Rumunska. [celá zpráva]

Kolona americké armády překročila polskou hranici u Olszyny

FOTO: Czarek Sokolowski, ČTK/AP

Peskov dodal, že Moskva nadále stále doufá ve zlepšení rusko-amerických vztahů po nástupu Donalda Trumpa do čela USA, i když nesouhlasí s pohledem příštího amerického ministra zahraničí Rexe Tillersona na ruskou anexi Krymu.[celá zpráva]

„Trump přinejmenším hovoří o ochotě k dialogu. To neznamená ochotu souhlasit se vším, to ani nelze a ani to v Moskvě nečekáme. Ale vést dialog je to, v co je záhodno doufat a co nám pomůže hledat východisko z mnoha komplikovaných situací,” sdělil mluvčí.

Rusko se necítí dostatečně respektováno



Putin podle něj svými činy a prohlášeními jasně a jednoznačně dokazuje připravenost respektovat partnere, ale tento respekt může být pouze vzájemný, nemůže být jednostranný. „Proto z našeho hlediska musí být vzájemného respektu v rusko-amerických vztazích více,” řekl Putinův mluvčí Peskov.

Zatímco Trump ve středu vyjádřil naději, že se s Putinem dohodne a že Rusko bude Spojené státy respektovat více, než za vlády kteréhokoli jiného amerického prezidenta, Tillerson během slyšení v Senátu označil ruskou anexi Krymu za porušení mezinárodního práva. Spojené státy podle něj potřebují mít v ruce nástroj, aby zabránily podobnému použití síly v budoucnu a Washington hodlá dodržovat závazky ke spojencům obávajícím se expanzivní ruské politiky. Není ale pro uvalení dalších sankcí na Rusko.