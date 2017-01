Atentátník z Istanbulu by mohl chtít utéct do Řecka s migranty

Turecká policie pokračuje v pátrání po atentátníkovi, který na Nový rok zabil v klubu Reina 39 lidí. Poté, co se ukázalo, že mezi zadrženými v západní provincii Izmir jsou lidé spojení s Islámským státem, zvýšila se tam bezpečnostní opatření. Kontrolují se i uprchlíci, protože panují obavy, že by se atentátník mohl pokusit dostat se přes řecké ostrovy do EU, uvedla agentura Doğan.