„Byli jsme překvapení, kolik lidí naše varování ignorovalo. Dostatečně si nezabezpečili své domy a my jsme jim museli zabezpečovat věci pomocí pytlů s pískem,“ cituje německá mutace serveru Local mluvčího lübeckých hasičů Matthiase Schäfera.

Kritické škody hlásí z historického centra Lübecku, které je na seznamu památek UNESCO. Zaplavená jsou také města Kiel, Rostock, Warnemünde, Flensburg, Eckernförde, Wismar a Usedom.

Violent storm brings floods to north, snow to south #Germany The scene in Warnemünde on the #Baltic Coast on Wednesday.👇 pic.twitter.com/209fkTamQt