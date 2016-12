"Neskončili jsme s metlou terorismu. Musíme pokračovat v boji. To je i smysl našich vojenských operací v Mali, Sýrii a Iráku," zdůraznil Hollande a dodal, že "pozítří se vydám do Iráku, abych pozdravil naše vojáky". Francouzské letectvo je zapojeno do boje proti bojovníkům IS v Iráku a Sýrii od roku 2014, připomněla agentura TASS.

Hollande ve svém novoročním projevu rovněž varoval nově zvoleného amerického prezidenta Donalda Trumpa před vypovězením dohody o klimatu, kterou koncem loňského roku v Paříži přijalo 195 zemí. "Připomínám, že to bylo v Paříži, kde byla tato historická dohoda uzavřena. Francie nenechá nikoho, žádný stát, ať by byl jakkoli velký, zpochybnit tento velký úspěch mezinárodního společenství," prohlásil francouzský prezident.

Jeho nynější projev k novému roku byl poslední. Počátkem prosince oznámil, že už nebude kandidovat v prezidentských volbách, které se uskuteční na jaře příštího roku. Hollande, jenž v průzkumech dlouhodobě čelí rekordně nízké podpoře potenciálních voličů, se tak stal první hlavou francouzského státu za 5. republiky, která se vzdala pokusu o získání druhého mandátu.