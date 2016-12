„Přestože jsem Lukasze neznal, příběh jeho předčasného odchodu mě šokoval a znechutil. Přestože vím, že ho žádná částka nevrátí, založil jsem sbírku na Go Fund Me a doufám, že to jeho rodině pomůže zařídit, co bude potřebovat,” napsal na stránkách internetové sbírky britský řidič.

Čtyřiadvacetiletý Tunisan Anis Amri, který před tím přísahal věrnost Islámskému státu, unesl polský kamión a minulé pondělí s ním vjel do davu lidí na vánočním trhu v Berlíně. Dvanáct jich zabil a osmačtyřicet dalších zranil. Řidič podle vyšetřovatelů žil do poslední chvíle žil a masakru se snažil zabránit.

Německý policista sleduje odtahování kamiónu použitého k útoku.

FOTO: Fabrizio Bensch, Reuters

Rodině polského řidiče pomůže také rodná zem. Premiérka Beata Szydlowá rozhodla, že žena i syn zavražděného řidiče budou od státu dostávat zvláštní rentu. Peníze pro pozůstalé vybralo i polské sdružení přepravců v kamionové dopravě. Navíc otevřelo i veřejné sbírkové konto.