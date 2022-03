Žena, zraněná při útoku na porodnici v Mariupolu, porodila holčičku

Višegirská byla po zničujícím útoku převezena do jiného zdravotnického zařízení, kde se její dcera ve čtvrtek narodila. V pátek ji fotograf agentury AP zvěčnil, ve stejném puntíkovaném pyžamu, jaké měla ve středu, i s její dcerou. Na dalším snímku pak zachytil i otce dítěte.

Po středečním náletu na dětskou nemocnici a porodnici v Mariupolu zahynuli tři lidé, z toho jedno dítě. Sedmnáct lidí bylo zraněno. Podle agentury Unian to uvedla městská rada na sociální síti Telegram. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj označil bombardování za vrcholný důkaz genocidy. „Dětská nemocnice, porodnice. Jak ohrožovaly Ruskou federaci? Co je to za zemi, Ruská federace, že se bojí nemocnic a porodnic a ničí je?“ komentoval.