Vědci detekovali během deseti dnů dvě srážky černých děr s neutronovými hvězdami

Vědcům se podařilo během deseti dnů dvakrát sledovat srážku velmi hmotné neutronové hvězdy s černou dírou, uvedli vědci v Astrophysical Journal Letters. Je to poprvé, co byl tento jev, sledován, a to na základě gravitačních vln. I když se možnost takového kolize předpokládala, nečekalo se, že k nim může docházet tak často.