V Etiopii zuří válka nositele ceny míru

„Federální vláda to označuje za rozhodující operaci k odstranění vojenské junty a osvobození lidu Tigraje. Vůdce TPLF ale vyzval občany, aby se chopili zbraní. Signalizuje to hluboký konflikt,“ řekl analytik britského think-tanku Chatham House Ahmed Soliman a připomněl, že Tigrajci jsou zoceleni v boji a dobře vybaveni po bojích s Eritreou.

Tigraj přitom nečelí jen vládní armádě. V pondělí obvinil šéf TPLF Debretsion Gebremichael z účasti v bojích i sousední Eritreu. Ta to sice popřela, podle zpravodaje BBC v regionu se ale bojuje i u hranic této země a zranění vojáci jsou odváženi do eritrejských nemocnic.

Po útoku na eritrejská letiště varovala OSN, že kdyby konflikt překročil hranice Etiopie, mohl by se „zcela vymknout kontrole“ a postihnout celou oblast Afrického rohu, k němuž patří vedle Etiopie i Eritrea, Džibuti a rozvrácené Somálsko.

To ale není jediné riziko, jež nastoluje nynější válka. William Davison, analytik Mezinárodní krizové skupiny pro Etiopii, připomněl, že i další regionální uskupení v zemi mohou jít ve stopách TPLF a postavit se proti Addis Abebě. Ostrý střet mezi federací a TPLF má podle něj „potenciál vyvolat další podobné kampaně a hnutí“. „I někteří nacionalističtí aktivisté z etnika Oromo jsou nyní více nakloněni věci TPLF než federální vládě,“ dodal Davison. Oromové tvoří 45 procent obyvatel Etiopie. Patří k nim i premiér Ahmed.

„Jednou z největších obav je, že konflikt v Tigraji se přelije i do dalších regionů,“ podtrhl také Matthias Späth, ředitel etiopské pobočky humanitární skupiny Welthungerhilfe.

Před boji v Tigraji už uprchlo do sousedního Súdánu více než 27 tisíc lidí. Oznámil to Úřad vysokého komisaře OSN pro uprchlíky. Panují obavy, že by tam mohlo přijít ještě dalších až 200 tisíc běženců. Úřady Tigraje tvrdí, že z domovů bylo vyhnáno již více než sto tisíc obyvatel. V provincii jsou navíc desetitisíce běženců, kteří v minulosti uprchli z Eritreje.