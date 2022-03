Ukrajinské město zasadilo Rusku jeden z nejrozhodnějších úderů

„Někdy si přeju, abych ty těla mohl naložit na letadlo a shodit je nad Moskvou, aby si uvědomili, co se tady děje,“ řekl Sokurenko, když do pohřebního vozu nakládal páté tělo zabalené v modrém plastovém pytli označeném „Náklad 200“, což je sovětský vojenský slang, který znamená „zabit v boji“.

Ruská ofenziva na Voznesensk, nedaleko něhož je dálnice spojující Oděsu se zbytkem Ukrajiny a most přes řeku Jižní Bug, přišla z jihovýchodu od Mykolajiva a Chersonu. Ukrajinští vojenští inženýři před ruským útokem vyhodili do povětří železniční most a most přes menší řeku Mertvovod, která se vlévá do Jižního Bugu. Svědci i účastníci bojů popisují, co se stalo pak.