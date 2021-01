Ukrajina a Rusko válčí o boršč

„Boršč je náš! Rusové se s tím nemohou smířit,“ tvrdí Oleksandr Tkačenko, ministr kultury, jehož resort organizuje boj o ochranu polévky před Rusy. Podle něj Moskva zuří kvůli tomu, že Ukrajina usiluje o zařazení názvu „ukrajinský boršč“ na reprezentativní seznam nemateriálního kulturního dědictví lidstva, kterým UNESCO chrání lidové tradice. „Bude to tečka v diskusích o etnické vlasti receptu na tento pokrm,“ řekl televizi 112.ua.

Historici z obou zemí se zcela vážně přou o to, kde se objevila první zmínka o boršči. Polévkové tahanice mezitím baví sociální sítě. „Spory o to, čí je Krym, nahradily hádky o to, čí je boršč,“ napsal jeden z uživatelů na Twitteru.