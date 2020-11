Učitel na nejprestižnější britské střední škole je obviněn ze sexuálního obtěžování chlapců

„Pokud byl připraven nést takové riziko, tak očividné ohrožení jeho vlastní kariéry, a pokračoval v tom i přes explicitní radu kolegů, že by s tím měl přestat, musíme si klást otázku, co ho k tomu vedlo,“ uvedl dle BBC státní zástupce John Price.

Mowbray u soudu popřel, že by se chlapců jakkoliv dotýkal. Přiznal se však k obvinění z voyeurismu, když si chlapce natáčel, jak se převlékají. Rovněž se přiznal k tomu, že měl v počítači fotky nahých nezletilých dětí, přičemž u některých z nich upravil a nahradil obličeje na fotkách fotografiemi svých studentů.

„Ti se sklony k pohlavnímu zneužívání dětí nemusí často rozlišovat mezi chlapci a dívkami,“ uvedl dále žalobce k dalšímu obvinění, podle kterého se měl Mowbray nevhodně dotýkat jedné dívky. „Většina těch, co si na chování stěžovali, jsou sice chlapci, to však spíše naznačuje, že díky svému zaměstnání měl pan Mowbray téměř neomezený přístup právě k chlapcům a neměl tolik příležitostí přijít do styku s mladými dívkami,“ dodal Price.