Trapas Islámského státu. Jeho ikonická vlajka vychází z padělku nevěřících

Na temné vlajce Islámského státu je to jen velká bílá skvrna se třemi černě napsanými slovy. Pro islámské militanty je to však něco mnohem více: skvrna s nápisem připomíná pečeť proroka Mohameda z jeho dopisů uložených v Istanbulu. Má to ovšem vadu na kráse: dopisy i pečeť jsou padělkem z 19. století, jehož autory byli asi podnikaví nevěřící z Evropy.