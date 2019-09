Stracheho rázná manželka Philippa chce využít šance

FPÖ ji nominovala na třetí pozici své vídeňské kandidátky, což při preferencích strany znamená téměř jisté zvolení do Národní rady. Spekuluje se o výměnném obchodu za to, že se Strache vzdal mandátu europoslance, který v květnu s přehledem získal navzdory skandálu Ibiza.

Mnozí se ptají, proč se Philippa, která do FPÖ vstoupila až letos na jaře, vrhá do politiky. Chce manželovi ve straně držet místo, nebo má osobní ambice, otázal se magazín Focus.

„Přála bych mu, aby to nebyl konec jeho kariéry,“ napovídá Philippa. Jako by tušila, že jméno Strache ani po aféře neztratilo mezi rakouskými voliči svůj lesk. Současně ale dodává: „Dlouho jsem přemýšlela a nakonec jsem došla k závěru, že by byla škoda nevyužít příležitost.“ Energie prý křehce vyhlížející blondýnce nechybí. „Je to žena, kterou člověk vzhledem k jejímu zevnějšku snadno podcení,“ popsal Philippu, zanícenou vegetariánku, jeden z jejích někdejších nadřízených.