Rusko je sponzor terorismu, odhlasovalo Lotyšsko

„Rusko už mnoho let přímo i nepřímo podporuje a financuje teroristické režimy a organizace,“ prohlásil Rihards Kols, šéf lotyšského parlamentního zahraničního výboru.

V dokumentu Sejm zdůraznil, že „Lotyšsko hodnotí vojenskou činnost Ruska na Ukrajině jako teroristickou“. Portál BBC News napsal, že jde o deklarativní prohlášení, které vyzývá další země k tvrdším opatřením proti Rusku.

Poslanci pobaltské země podle serveru Delfi zároveň označili ruské jednání na Ukrajině za „cílenou genocidu“ Ukrajinců.

Ukrajina dlouhodobě vyzývá Spojené státy a další západní země, aby oficiálně prohlásily Rusko za zemi podporující terorismus. Letos v květnu rozhodnutí podobné lotyšskému schválil litevský parlament. Kvůli válce na Ukrajině označil Rusko za „stát, který podporuje a provádí terorismus“.

Američané jsou zatím zdrženliví

Také administrativa USA je již delší dobu pod tlakem z Kongresu, aby podpořila prohlášení Ruska za sponzora terorismu. Koncem července americký Senát jednohlasně schválil rezoluci vyzývající ministra zahraničí Antonyho Blinkena, jehož resort odpovídá za toto řízení, ke schválení opatření.

Lotyšský parlament odhlasoval rezoluci, podle které Rusko sponzoruje terorismus. Foto: Uncredited, ČTK/AP

V textu senátoři zdůraznili, že to má být reakce na počínání Ruska v Čečensku, Gruzii, Sýrii i na Ukrajině, které vedlo ke smrti „nesmírného počtu nevinných mužů, dětí a žen“. Podporu iniciativě vyjádřila také předsedkyně Sněmovny reprezentantů Nancy Pelosiová.

Americké ministerstvo zahraničí se nicméně dosud k výzvě staví spíše zdrženlivě. List The New York Times (NYT) napsal, že Blinken není připraven k přijetí podobného rozhodnutí navzdory rezoluci Senátu. Podle něj je Moskva beztak pod tlakem sankcí, které mají prakticky stejné účinky, jaké by vyplývaly z označení Ruska za sponzora terorismu.

Podle deníku se administrativa Bílého domu domnívá, že by tento krok ztížil vztahy se spojenci, kteří stále udržují obchodní vztahy s Ruskem. Opatření by tak nutilo USA k sankcím vůči nim a zároveň by zkomplikovalo udržování diplomatických vztahů s Moskvou dokonce na stávající minimální úrovni.

„Zvířecí xenofobie,“ říká Zacharovová

Co na to USA?

NYT také upozornil, že zatímco rezoluce Senátu je jen výzvou bez právních důsledků, skupina pěti sněmovních demokratů již předložila nové opatření. Pokud by bylo schváleno Kongresem a zákonodárně zakotveno, umožnilo by to podle deníku přeskočit řízení na ministerstvu zahraničí a Rusko by se pak ocitlo na americkém seznamu sponzorů terorismu.

USA nyní označují za státy sponzorující terorismus čtyři země: Kubu, Írán, KLDR a Sýrii. Podle amerického ministerstva zahraničí tyto země „opakovaně poskytly podporu akcím mezinárodního terorismu“.

Mluvčí ruského resortu zahraničí Marija Zacharovová ve čtvrtek v reakci na rozhodnutí lotyšského parlamentu podle agentury RIA Novosti na síti Telegram napsala: „Žádná fakta, jen zvířecí xenofobie.“