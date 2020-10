Remdesivir nemá u covidu skoro žádný vliv, tvrdí WHO. Česko si objednalo lék za 205 milionů

Klinické testy v rámci programů Světové zdravotnické organizace (WHO) tvrdí, že podávání látky remdesivir nemá žádný či jen malý vliv na délku hospitalizace a na šanci na přežití pacientů s nemocí covid-19. K obdobným závěrům studie WHO došla i u látek hydroxychlorochin, lopinavir a interferon beta. Na studii upozornil deník Financial Times. Podle výrobce remdesiviru, americké společnosti Gilead, nejsou data z klinických testů WHO v souladu s předchozími údaji. Dávky léku si objednala i česká vláda.