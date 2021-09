Protesty za klima se vrací. Aktivista už skoro měsíc nejí a chce přestat i pít

V Berlíně, kde se očekává až 20 000 účastníků, protesty začnou již dopoledne, kdy z řady škol a náměstí vyjedou směrem do vládní čtvrti aktivisté na kolech. Hlavní část klimatické stávky začne v poledne před Reichstagem, který je sídlem Spolkového sněmu. Odtud se demonstranti vydají pochodem přes vládní čtvrť k Braniborské bráně.

Za klima protestuje i německý aktivista Henning Jeschke, který drží 25. dnem nedaleko kancléřství a sídla parlamentu hladovku. Ten se navíc chystá od soboty přestat přijímat tekutiny. Požadoval, aby se s ním do čtvrtečního večera sešli kancléřští kandidáti k veřejné debatě. Žádný z nich ale do tábora aktivistů nedorazil.

To, že Jeschkeův život je ohrožen, si aktivisté i sám Jeschke podle Heinzeho všichni dobře uvědomují. „My nechceme zemřít, jsme ale připraveni naše životy riskovat. Když to neuděláme, bude nás za pár let hladovět spousta,“ řekl 27letý aktivista.