Představitel Luciuse Malfoye se zastal Rowlingové

„Víte, občas hraji komplikované postavy, zajímají mě. Nechci se nechat zatáhnout do trans problematiky a mluvit o ní, protože to je takové zvláštní minové pole,” řekl v rozhovoru pro deník Telegraph Isaacs.

„Nemusím nutně souhlasit se vším, co moje tetička říká, ale pořád je to moje tetička. Je to těžké,” popsal pro deník The Times svůj vztah se spisovatelkou, které fakticky vděčí za svou kariéru. V minulosti byl jeho postoj k Rowlingové vnímán médii více kriticky, protože se hlasitě postavil na stranu trans komunity.